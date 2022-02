LOSC : Montpellier, l'adversaire idéal des Dogues !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

On le sait, les séries sont faites pour s'arrêter. Et c'est certainement ce que doivent se dire joueurs, dirigeants et supporters de Montpellier avant la venue du LOSC, demain à 17 heures au stade de la Mosson. Et pour cause, le club lillois est la bête noire du MHSC.

C'est le site du LOSC qui nous donne l'information : "Le Montpellier HSC n’a remporté aucun de ses 7 derniers matchs de Ligue 1 face à au LOSC (3 nuls, 4 défaites). Il s’agit-là de sa plus longue série en cours sans victoire face à un même adversaire dans l’élite."

Un constat encourageant pour Gourvennec et ses troupes, eux qui restent tout de même sur deux revers, dont un cuisant à domicile face au PSG avec une lourde défaite (1-5).