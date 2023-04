LOSC - Montpellier : le MHSC surprend Lille à la pause

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Malmenés en début de match, les Montpelliérains ont su faire le dos rond et ont ouvert le score contre le cours du jeu par l'intermédiaire d'Issiaga Sylla (24e), auteur de son premier but sous les couleurs héraultaises. Il reste 45 minutes de jeu aux hommes de Paulo Fonseca pour tenter d'inverser la tendance et éviter une deuxième défaite consécutive.