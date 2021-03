LOSC - Nîmes (1-2) : les Tops et les Flops de la déroute des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Les Tops

Xeka Credit Photo - Icon Sport

Xeka

Contrairement à son partenaire au milieu de terrain, Benjamin André, Xeka a été influent dans le jeu par sa capacité à casser des lignes. Le Portugais s'est même montré décisif en inscrivant de la tête le seul but du LOSC dans cette rencontre (20e).

Zeki Celik

Très actif sur son couloir droit, le latéral turc a dynamité l’attaque lilloise surtout en première période, amenant le danger dans la surface nîmoise par sa qualité de centre.

Les Flops

Jonathan David face à la défense nîmoise Credit Photo - Icon Sport

Jonathan David

L'attaquant canadien n'a absolument pas pesé sur la rencontre. Associé en pointe à Burak Yilmaz, l'ancien joueur de La Gantoise n'a pas tiré au but et a manqué de précision dans ses passes et ses dribbles.

Mike Maignan

Match frustrant pour le portier lillois, qui n’a fait aucune parade décisive ou presque. Mais il a été trompé deux fois, sur une frappe enroulée du pied droit de Moussa Koné (12e) puis sur un piqué astucieux de Renaud Ripart (45+1e).

Timothy Weah

Remplacé à la mi-temps par Luiz Araujo, l’ailier américain, qui était titularisé pour la cinquième fois d’affilée par Christophe Galtier, n’a pas su exploiter ses qualités de vitesse et de technique.