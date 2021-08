LOSC – OGC Nice (0-4) : Dolberg a effacé un ancien Dogue des tablettes niçoises

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le retour de Christophe Galtier au Stade Pierre Mauroy a tourné au cauchemar pour le LOSC, avec 4 buts dans la musette et une défaite qui interpelle. Un fiasco qui a pris forme avec l'ouverture du score de Kasper Dolberg après 57 secondes de jeu seulement.

Le site Opta révèle que le Danois détient à présent le but le plus rapide de l'histoire de l'OGC Nice en L1. Le précédent était l'oeuvre d'Eric Bauthéac, l'ancien du LOSC et de l'ASSE, le 6 avril 2013 contre Toulouse. L'ailier avait fait trembler les filets après 32 secondes de jeu.

57 - Kasper Dolberg has scored after 57 seconds against Lille, the fastest goal from a Nice player in Ligue 1 since Eric Bauthéac in April 2013 against Toulouse (32 seconds). Hurry. pic.twitter.com/FLZDZdwq9P — OptaJean (@OptaJean) August 14, 2021