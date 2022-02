LOSC, OGC Nice : Gourvennec révèle que Galtier l'a doublement plombé

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Au cours d'un entretien à RMC, Jocelyn Gourvennec est revenu sur ses débuts ô combien difficiles avec le LOSC. Et ce à cause de Christophe Galtier. D'abord parce que le désormais entraîneur de l'OGC Nice a laissé un héritage très lourd à porter chez les Dogues, qu'il a conduits au titre de champion de France, mais aussi parce qu'avec les Aiglons, il s'est imposé 4-0 au stade Pierre-Mauroy pour la première de Gourvennec à domicile...

« Je me suis fait massacrer, a expliqué le Breton à RMC. En même temps, je me suis protégé de ça, je ne suis pas rentré dans la polémique, je ne me suis jamais plaint. Je n'ai pas voulu perdre de l'énergie pour rien. J'ai trouvé ça dur mais une fois que l'on fait ce constat-là, il faut avancer et je me suis mis dans ma bulle pour aider le LOSC puisque c'est la mission que l'on m'a confiée. Je n'ai jamais voulu aller sur ce débat-là, j'avais mes preuves à faire et je pense que je les ai faites en respectant le club, la mission que l'on m'a offerte, en respectant les gens du club, et aussi les médias puisque je n'ai jamais fui le débat ou les discussions. »

"J'étais surtout très déçu de ce match (contre Nice à domicile)"

« Il y a des moments difficiles dans une saison, c'était un moment difficile, ce premier match (à domicile). J'étais surtout très déçu de ce match-là parce que c'était les retrouvailles de l'équipe, championne de France, avec son public et j'ai trouvé ça très dur. J'ai trouvé que ni les joueurs, ni le public ne méritaient ça, il a fallu que l'on dépasse ça et je pense que la Ligue des champions nous a aidés à créer du lien entre l'équipe et le public. On a réussi à être invaincus chez nous depuis et il faut que l'on cultive ça parce que c'est important d'être fort chez soi. »

