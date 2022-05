LOSC, OGC Nice : Létang répond à Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, Christophe Galtier est revenu sur son départ du LOSC où il a taclé son ancien président, Olivier Létang. "Je pensais honnêtement, ou naïvement, ou c'est peut-être mon côté humain, partir plus facilement avec tout ce que l'on avait fait dans le club, ce qu'on laissait en termes de valeur ajoutée pour l'effectif, avec un titre de champion. Et sur ça, je lui en veux. Alors il est content, il a obtenu une indemnité de transfert. Merci Jim Ratcliffe, merci l'OGC Nice. Il a eu la sensation d'être passé pour le président qui vendait un entraîneur. Pour l'institution. Mais il n'en a rien à foutre de l'institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent. Il ne pense qu'à sa gueule."

La réponse de Létang à Galtier

Toujours pour la Voix du Nord, Olivier Létang a tenu à répondre à l'actuel entraîneur de l'OGC Nice. "Je n'ai vu aucun signe avant-coureur. Nous étions pris par le fait de performer et de finir le plus haut possible. Il ne fallait pas perturber l'équilibre, donc il n'a légitimement jamais laissé transparaître un possible départ. C'est assez clair, et j'ai des messages écrits. J'ai été informé de sa décision de partir le mardi 25 mai (deux jours après le sacre de champion de France), à 16h56. Nous nous étions vus longuement le matin, et il m'a dit pour la première qu'il avait plutôt la volonté de s'en aller. Mais à la fin de l'échange il était certain", a répondu le président des Dogues.

Départ du LOSC de Christophe Galtier : « J’ai des messages écrits », répond Olivier Létang https://t.co/DL12e4SNwL pic.twitter.com/HzFeX2ZkGG — La Voix des Sports (@lavoixdessports) May 18, 2022

