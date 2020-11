LOSC - OL (1-1) : Christophe Galtier tacle ses joueurs après le match nul face aux Gones

Au micro de Téléfoot, Christophe Galtier est apparu énervé après le match concédé par le LOSC, face à l'OL, au stade Pierre-Mauroy, en clôture de la 9e journée : "On a pris un point. il y a de la frustration, un peu de colère. Mike Maignan fait un arrêt décisif, on ouvre le score. Ils sont chanceux sur le but. À 11 contre 11, j'ai vu mes joueurs ne pas faire les efforts. Beaucoup de joueurs jouent un match par semaine. On a manqué de beaucoup de caractère. On avait un avantage numérique. On a manqué de justesse, on n'y était pas. Il n'y a pas eu de bagarre dans les vingt derniers mètres. Nos centres n'étaient pas bons. Si mon groupe est ambitieux, il doit montrer plus de caractère dans un match comme celui-ci."

En fin de propos, Galtier a fait un mea culpa concernant ses choix : "Oui, c'est une belle série. Mais il y a les circonstances du match et le contexte. Le calendrier nous oppose à des équipes de qualité. On a eu des circonstances favorables, il fallait faire plus. J'ai tardé sur mes changements. J'aurais peut-être pu prendre plus de risques. Deux joueurs plus frais en attaque auraient pu nous faire du bien. En dehors de ces considérations, on doit être plus agressifs en attaque. On se laisse séduire par les commentaires positifs. Je suis sévère parce que je suis exigeant. Il n'y a pas eu assez d'initiatives sur un plan offensif. On doit progresser face au bloc bas."