LOSC, OL, ASSE : un club a pris la pole pour Galtier, la date de son arrivée connue ?

On ne parle plus que de Christophe Galtier depuis mardi. En annonçant son départ du LOSC, l’intéressé a ravivé l’intérêt de ses courtisans. Hier, le Marseillais a ainsi rencontré une délégation de l’OL composée notamment de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. Cela ne veut pas dire que Lyon a pris la pole pour s’attacher les services la saison prochaine. Loin de là.

Selon L’Équipe, l’OGC Nice garde une longueur d’avance pour des raisons d'affinités humaines et de projet sportif. « Même si les dirigeants azuréens continuent de garder le silence, plusieurs sources indiquent que Galtier sera là pour la reprise du Gym, fixée le 25 juin », assure le quotidien sportif.

Naples écarte la piste Galtier

Pour cela, il faudra encore négocier avec les dirigeants du LOSC, et cela passera par le paiement d'une indemnité car Galtier y est lié jusqu'en 2022. Dans tous les cas, Naples semble désormais hors-jeu. « Nous voulons un Italien », a affirmé clairement son président Aurelio De Laurentiis sur la radio portugaise RTP. Le Napoli pourrait donc se tourner vers Luciano Spalletti (62 ans), libre, et qui serait le grand favori.