LOSC, OL, ASSE : un prestigieux courtisan émerge pour Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Alors que le LOSC, leader de Ligue 1 après 32 journées disputées, est en course avec le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais pour le titre de champion de France, l’avenir de Christophe Galtier chez les Dogues pourrait s'inscrire en pointillés.

Christophe Galtier Credit Photo - Icon Sport

Annoncé à l'OL pour succéder à Rudi Garcia, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne intéresserait également Naples, actuel 5e de Serie A. En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, Galtier ferait partie de la short-list des dirigeants napolitains aux côtés de Vincenzo Italiano, Luciano Spalletti, Ivan Juric et Paulo Fonseca pour remplacer Gennaro Gattuso, en fin de contrat cet été avec les Partenopei. Reste à savoir si « Galette » serait tenté par une expérience à l'étranger.

Rino #Gattuso will leave Napoli at the end of the season. #Fiorentina’ve shown interest for the former ACMilan coach. #Napoli looking many coaches to replace him (Italiano, Spalletti, Juric): the last ideas of President De Laurentiis are #Fonseca and #Galtier (Lille). #transfers