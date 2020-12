LOSC, OL : Galtier se sert de Rudi Garcia pour défendre un gros pari

Cela fait partie des choix qui montrent la réussite du moment de Christophe Galtier au LOSC. Le coach lillois, confronté aux absences de Zeki Celik et Jérémy Pied, a lancé à deux reprises Timothy Weah au poste d'arrière droit. Mais un arrière droit très offensif pour forcer la situation dans des rencontres fermées.

Devant la presse ce samedi, Galtier s'est expliqué sur le sujet. Dans des propos relayés par le Petit Lillois, le technicien lillois s'est même servi de l'exemple Maxwel Cornet, que Rudi Garcia utilise désormais comme arrière gauche, pour justifier son choix. « Le latéral gauche à Lyon est un ancien offensif ! », souligne Galtier.

Weah arrière droit, il y croit

Avant de développer ses raisons plus techniques de miser sur Weah à ce poste. « Quelques fois dans les matchs, vous êtes dans une domination face à un bloc très bas. Il peut être très utile à ce poste. Il a fait de très bonnes entrées face à Brest et Prague. Il peut amener de la percussion, de la vitesse et de la qualité de centre », estime Galtier.

L'entraîneur lillois attend donc désormais une montée en puissance d'un joueur sur lequel le LOSC a investi 10 millions d'euros il y a plus d'un an. « Le plus important c’est que j’accepte qu’à ce poste, il peut y avoir des imperfections. Je veux que quand il rentre, il mette ses qualités à disposition pour l’équipe. Je suis sûr que ça va venir, j’en suis persuadé », a conclu le coach lillois.