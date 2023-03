LOSC - OL : le principal danger pour les Gones est identifié

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Jonathan David, Rémy Cabella, Jonathan Bamba, Angel Gomes, André Gomes... Le LOSC ne manquera pas d'arguments offensifs pour faire la différence ce soir face à Lyon en ouverture de la 23e journée de L1 et ainsi faire fructifier son bon nul à Lens (1-1) samedi dernier. Mais si Laurent Blanc, qui a déjà beaucoup de problèmes défensifs à régler, doit mettre un adversaire sous l'éteignoir, c'est bien Cabella.

En effet, à chaque fois que le meneur de jeu est décisif, soit en marquant, soit via une passe, Lille gagne ! Il a donné deux passes décisives pour son premier match contre Auxerre et cela s'est terminé par un succès 4-1. Rebelote à Montpellier (3-1). Puis il a marqué coup sur coup à Strasbourg (3-0) et contre Monaco (4-3) avant d'être passeur décisif contre Angers (1-0) et Troyes (5-1). Et enfin, il a marqué lors du succès à Rennes (3-1). Le LOSC n'a gagné que six fois (sur treize) quand l'ancien Marseillais n'a pas été décisif. Interrogé par La Voix du Nord sur ce hasard qui n'en est pas un, Cabella a répondu : "Je ne savais pas. Il faut je continue, alors. Mon objectif est de faire deux passes de plus d'ici la trêve, à condition qu'il y ait victoire au bout". Et d'ici la trêve, il reste Lyon, donc, mais aussi Toulouse...