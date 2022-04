LOSC, OL, OM, PSG, Stade Rennais, Girondins : "gâchis du XXIe siècle", Ben Arfa se fait allumer comme jamais

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Habitué à éviter les tacles sur les pelouses, Hatem Ben Arfa ne pourra rien faire contre celui-là. Car il n'est pas parti du terrain mais des studios de RMC et émane d'une personne qui le connaît comme peu de gens, à savoir son ancien agent Frédéric Guerra. Invité à commenter le dernier dérapage du gaucher, qui a insulté un coéquipier et son entraîneur au LOSC, Jocelyn Gourvennec, Guerra n'y est pas allé de main morte, qualifiant HBA de plus grand gâchis du XXIe siècle !

« Ça a bugué psychologiquement il y a bien longtemps, dans son enfance. Il était le roi, le roi, le roi. On lui a toujours dit ses droits, mais jamais ses devoirs. Ça restera un énorme gâchis, c’est peut-être LE gâchis du football du XXIe siècle. Il y a plein de joueurs à qui on a dit très tôt qu’ils seront des perles. Et qui l’ont été. Cristiano Ronaldo est devenu très tôt un énorme travailleur, quelqu’un qui s’est toujours remis en cause. Karim Benzema a fait exactement le même parcours. Ce sont des gens qui se sont dit que pour atteindre le sommet, il fallait du travail, du travail, du travail. Et que le talent ne suffisait pas. Mais son mentor, Michel Ouazine (son conseiller, ndlr), n’a fait que lui dire que le talent suffisait. »

L'ancien agent d'Hatem Ben Arfa n'est pas étonné par la dernière folie du Lillois https://t.co/K9pZg06GDa — Foot Mercato (@footmercato) April 6, 2022

Pour résumer Ancien agent d'Hatem Ben Arfa, Frédéric Guerra s'est exprimé sur son comportement après son énième incartade, cette fois au LOSC. Pour lui, le meneur de jeu est un énorme gâchis, peut-être le plus grand du football français au XXIe siècle.

Raphaël Nouet

Rédacteur