LOSC : on en sait plus sur la défense inédite de Fonseca contre l'OL

INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Ce vendredi soir (21 heures), dans son stade Pierre-Mauroy, le LOSC tentera de reprendre provisoirement la 5e place au Stade Rennais avec la réception d'un OL solidement ancré dans le ventre mou. Pour ce match, Paulo Fonseca devra cependant composer avec une défense très amoindrie, privée de trois éléments majeurs (Ismaïly, Diakité, Djalo) et où José Fonte est encore très incertain malgré sa présence dans le groupe. Une galère en cas de nouveau blessé Si l'on en croit la Voix du Nord, la défense concoctée par le coach portugais des Dogues sera la suivante : un axe Leny Yoro - Alexsandro (comme évoqué en conférence de presse hier) et des couloirs composés de Timothy Weah à droite et Gabriel Gudmundsson à gauche. Dans l'éventualité où José Fonte ne pourrait pas s'asseoir sur le banc, le jeune Simon Ramet (19 ans) sera l'unique option en défense centrale en cas de nouveau pépin... La compo probable du LOSC : Chevalier - Weah, Yoro, Alexsandro, Gudmundsson - André, And. Gomes - Cabella, Ang. Gomes, Bamba - David. Le #LOSC pourrait débuter contre l’#OL avec une défense Weah - Yoro - Alexsandro - Gudmundsson.



Si le forfait de Jose #Fonte se confirme, un seul défenseur sera sur le banc : Simon #Ramet, 19 ans.



À lire sur @lavoixdessports ⤵️#LOSCOL #Lillehttps://t.co/QLEFCM3WI1 — Pierre-Louis Käppeli (@PL_Kappeli) March 9, 2023

Une défense inédite pour le LOSC contre l'OL Pour composer sa défense lors de LOSC - OL, Paulo Fonseca n'a pas cinquante solutions... Encore une fois, les Dogues devront faire confiance aux jeunes avec Leny Yoro aux côtés d'Alexsandro et le jeune Ramet en back-up si José Fonte est forfait.

Alexandre Corboz

Rédacteur

