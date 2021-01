LOSC, OL, PSG - L'oeil de Denis Balbir : "Lyon et Lille ne peuvent plus se cacher dans la course au titre"

Zapping But! Football Club LOSC : Burak Yilmaz, une bonne idée ?

"En début d'année, et c'est souvent la règle, on se demande souvent si le titre de champion de France est déjà promis à une équipe. Cette fois, et ça constitue une sacrée différence avec le passé, il semble assez clair que le PSG va devoir cravacher pour conserver son bien. Le championnat est déjà bien avancé et on se rend compte, même dans les confrontations directes, que le club de la capitale n'a plus autant d'avance par rapport à l'OL ou même au LOSC qu'il n'en avait les années précédentes.

Du coup, Lyon et Lille pour aller décrocher le titre, j'y crois. Peut-être un peu plus pour les Lyonnais, et on y reviendra, mais il est évident que ces deux clubs ont déjà tout pour être le candidat idéal. Il y a deux entraîneurs qui ne manquent guère d'expérience, il y a deux effectifs ô combien fournis et à Lille, comme à Lyon, on ne va pas paniquer devant l'enchaînement des bons résultats. On sait gérer. Pour peu que le LOSC passe le mercato d'hiver sans encombre, ce que je crois car c'est ce qui a été annoncé par Olivier Létang, j'imagine assez bien un trio de tête se dégager au cours des prochaines semaines avec le PSG, le LOSC et l'OL. Pour les Lillois, et c'est aussi un élément à prendre en compte, il faudra bien gérer la Ligue Europa. Le PSG, avec la C1, sait faire depuis des années, alors que l'OL va pouvoir se concentrer sur un seul et unique objectif.

Au sujet des Lyonnais, et ça concerne aussi le LOSC, il est une évidence qu'ils ont tout en leur possession. Les joueurs ne doivent donc surtout plus se cacher et, au contraire, afficher leurs ambitions. Lorsque je vois l'effectif de l'OL, leur structure sportive, leur président bien entendu, et même leur calendrier lors de la seconde partie de saison, je ne peux imaginer une seule seconde qu'ils ne soient pas au rendez-vous. de toute façon, et on l'a peut-être un peu vite oublié, la victoire, les titres, c'est dans l'ADN de ce club.

A première vue, le mercato devrait également être assez clame du côté de Lyon. Et si personne ne part, je pense notamment à Depay, il n'y a pas une seule raison qui justifie un manque d'ambitions. Les toutes prochaines journées vont permettre d'en savoir beaucoup plus. Car avec la victoire à 3 points et ce championnat ou tout le monde semble être capable de battre tout le monde, les écarts se creusent vite. Regardez d'ailleurs ce qu'il s'est passé avec le Stade Rennais qui a également un très bel effectif. Les Bretons ont eu un coup de moins bien et ont lâché de précieux points.

Le PSG va continuer son petit bonhomme de chemin, mais ce devrait également être le cas pour le LOSC et l'OL. Que l'on ne s'en plaigne pas, bien au contraire. Un championnat attractif, et jusqu'au terme de la saison, ça fait longtemps qu'on attend."

Denis Balbir