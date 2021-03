LOSC, OL, PSG : Lille champion devant Paris et Lyon, il donne la recette

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

La lutte est de taille. Et, comme on peut l'imaginer, elle ne devrait pas s'arrêter avant le terme de la saison, le LOSC, le PSG et l'OL étant si proches au classement. Un premier tournant aura néanmoins lieu dans plus d'une semaine, lorsque les joueurs de Christophe Galtier, qui ont récemment perdu trois points à domicile contre le Nîmes Olympique (1-2), iront défier l'accule leader, le PSG, au Parc des Princes.

Un match capital, bien entendu, évoqué par Rio Mavuba, l'ancien milieu de terrain des Dogues qui a connu, il ya des années, les joies d'un doublé. Sur France Bleu Nord, et au travers de propos retranscrits par lepetitlillois, Mavuba explique ce qui risque de faire la différence dans les prochaines semaines quant à la conquête du titre suprême.

"Déjà, il faut continuer d’y croire. Le LOSC a été souvent leader, ils se font doubler dans le sprint final, mais il reste beaucoup de points à prendre et il reste les confrontations directes. Quand tu joues un concurrent direct et que tu es capable de le battre, ça montre que tu mérites d’être champion. Il ne faut évidemment pas oublier les matchs avec des équipes qui fermeront plus le jeu mais ces matchs, c’est yeux dans les yeux. Quand on a été champions, à un moment où on n’était pas au mieux, on est allés gagner à Marseille et ça envoie un signal fort." Le concurrent direct, c'est dans dix jours au Parc des Princes, justement.