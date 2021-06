LOSC : Olivier Létang colle un gros coup de pression à Nice pour Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

S'il est annoncé en partance et d'accord avec l'OGC Nice, Christophe Galtier n'a toujours pas rejoint les Aiglons... Et cela pourrait même sérieusement se compliquer pour lui. Sur RMC Sport, Olivier Létang, le président du LOSC, a pris la parole, rappelant que son coach avait encore un an de contrat (2022) et qu'il ne partirait pas comme ça.

« Je suis questionné en permanence sur le recrutement du futur entraineur du LOSC. Aujourd’hui et sauf évolution, notre entraineur sous contrat est Christophe Galtier. J’ai bien reçu son message exprimant son souhait de changer et je le comprends, même si mon souhait est qu’il reste. Lyon m’a informé a posteriori des discussions mais a eu la courtoisie et l’éthique de le faire. J’entends parler de contacts avancés avec Nice, qui ne nous a jamais contacté, contrairement à ce que prévoient les règlements. Je fais confiance aux dirigeants de Nice, qui font partie du conseil d’administration de la LFP, pour respecter les textes », a rappelé le président des Dogues.

Christophe Galtier sera vendu... pas libéré

Olivier Létang est clair : hors de question de faire de cadeaux. « Il y aura une négociation car Christophe est pour nous, et probablement pour son futur club, un actif essentiel dans les succès à venir. Et il lui reste un an de contrat. Je défendrai les intérêts du LOSC et de toute sa communauté, comme je le ferais dans le cadre du transfert d’un joueur clé. Les récents transferts d’entraineurs en Allemagne et au Portugal démontrent que les contrats ont de la valeur. Et souvent, une valeur élevée concernant les entraineurs recherchés. L’objectif n’est pas de bloquer Christophe mais de trouver le juste accord dans ce qui constituerait un transfert majeur de ce mercato estival, au même titre qu’un joueur de talent, voire plus », a ajouté l'ancien dirigeant de Reims, du PSG et du Stade Rennais, assurant qu'il ne prendrait contact avec aucun entraîneur en poste avant d'avoir réglé le cas Galtier, son « premier choix ».