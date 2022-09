LOSC : Olivier Létang justifie le pari Lucas Chevalier chez les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Lancé dans le grand bain contre l'OM (défaite 2-1) samedi dernier, Lucas Chevalier devrait enchaîner dans le but du LOSC ce soir contre le RC Strasbourg. Pas vraiment une surprise pour Olivier Létang qui avait programmé la montée en puissance du gardien formé au club.

« Après sa saison de L2 en prêt à Valenciennes l'an dernier, on avait des éléments pour penser qu'il avait le niveau de s'imposer chez nous et on a donc décidé de ne pas prendre un autre gardien », rappelle le président des Dogues qui s'appuie sur le modèle germanique pour appuyer la promotion du chouchou des supporters :

« Les Allemands sont très bons dans l'accompagnement des jeunes, il faudrait s'en inspirer. Il faut pouvoir anticiper la place qu'on peut laisser aux jeunes, ne pas leur boucher l'espace. Ils vont faire des erreurs, c'est sûr, mais on ne juge pas une carrière sur un match ».