LOSC - OM (2-0) : Gourvennec s'enflamme pour son équipe et rend hommage à l'OM

Grâce à un doublé de Jonathan David (28e, 90+5e), le LOSC a dominé ce dimanche l'Olympique de Marseille (2-0) et enchaîne une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Ce qui permet aux Dogues de remonter à la 8e place du classement. En conférence de presse d'après-match, Jocelyn Gourvennec, a savouré la victoire en soulignant la qualité des Marseillais.

"Aujourd'hui, on avait un client en face, une équipe qui a beaucoup performé depuis le début de saison et au-delà de sa qualité technique, elle impose son intensité. La clé a été d'imposer notre intensité et ça s'est joué là-dessus, on a gagné ce combat-là. On s'est très, très bien adapté sur le plan tactique, on ne savait pas trop à quoi s'attendre mais on savait ce qu'on voulait faire et on l'a fait", a confié l'entraîneur lillois, avant de qualifier son groupe de "redoutable" lorsqu'il est au complet. "C'est la première fois qu'on a l'effectif au complet sans blessé et sans suspendu et c'est au moment où on a tout le monde sur le pont qu'on sort un gros match. Mon groupe, quand il est au complet et connecté, il est redoutable."