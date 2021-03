LOSC, OM : le FC Nantes, nouveau venu dans les plans de Galtier !

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le FC Nantes a signé un authentique exploit dimanche dernier en faisant chuter le PSG au Parc des Princes (2-1). Trois jours plus tard, le LOSC n’a pas connu la même réussite en étant rossé par ses mêmes Parisiens en 8e de finale de la Coupe de France (0-3).

Interrogé sur les ressorts utilisés pour remobiliser ses troupes avant la réception du Nîmes Olympique dimanche en L1 (17h05), Christophe Galtier a avoué qu’il s’était servi de la prouesse des Canaris face au PSG pour leur marteler un message : rien n’est écrit d’avance en football.

« Je leur ai parlé de la défaite du PSG face à Nantes »

« Je leur ai dit de ne penser qu'au match de Nîmes, et uniquement à cela. Je leur ai parlé de la défaite du PSG face à Nantes, dimanche. Tout peut arriver, dans n'importe quel match, on l'a vu, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il faut rester concentré. Nîmes va jouer avec ses qualités, c'est une équipe bien organisée. On doit être focus sur notre match et notre plan de jeu, respecter l'équilibre, soigner l'animation offensive, être en capacité de se créer des situations. »