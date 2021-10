LOSC, OM - Mercato : Luis Campos en passe de reprendre du service ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le 18 décembre dernier, le LOSC a officialisé la fin de l'aventure de Gérard Lopez et Luis Campos. Ce dernier était lié par contrat au président nordiste et n'a donc pas survécu à son renvoi. Mais concrètement, cela faisait déjà quatre mois qu'il s'était éloigné des Dogues en raison de divergences de vue avec la direction. Depuis, le nom de Campos a circulé du côté de l'OM, quand il a été question d'un projet de reprise des Saoudiens, puis au Real Madrid. Mais rien n'a été conclu et le Portugais est toujours libre.

Ça pourrait ne pas durer. En effet, selon Sky Sports, la nouvelle direction de Newcastle songerait à lui confier les rênes du sportif. On le sait, les Magpies ont été rachetés par un consortium saoudien, qui ambitionnerait également de racheter l'Inter Milan, l'OM et un club brésilien. Ce projet d'envergure correspondra-t-il au talent de Luis Campos, qui n'a pas son pareil pour dénicher des pépites à prix réduit, comme il l'a fait à l'AS Monaco puis au LOSC ?

