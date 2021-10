LOSC, OM, Stade Rennais : Gourvennec exhume une belle anecdote sur Tapie

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Depuis dimanche et l'annonce de son décès par sa famille, les hommages affluent pour rappeler à quel point Bernard Tapie était quelqu'un de particulier. L'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, n'y a pas coupé. Après la victoire de son équipe sur l'OM (2-0), le Breton a a fait part de son admiration pour l'ancien président marseillais qui, a-t-il révélé, a cherché à le recruter au moment où il débutait sa carrière au Stade Rennais. Ce qui, entre ses débuts professionnels et la fin du mandat de Tapie à l'OM, situe la scène entre 1991 et 1994.

« J'ai en mémoire un coup de téléphone de sa part quand je suis jeune joueur à Rennes. Il voulait me faire jouer à l'OM. J'étais très surpris de l'avoir au téléphone, je trouvais ça incroyable. Il a été très positif, il m'avait fait beaucoup de compliments, je pense qu'il voulait me séduire pour que je vienne. Je suis resté à Rennes parce que c'était le début de ma carrière et que je n'étais pas prêt pour partir dans un club comme Marseille. J'y suis parti plus tard, à 26 ans, après avoir acquis de l'expérience à Nantes. Je garde de lui l'image d'un vrai leader, qui a emmené toute une génération avec lui. Un puncheur, qui avait de la réussite dans ce qu'il entreprenait. »

Gourvennec, en conférence d'après match :



