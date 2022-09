LOSC : on en sait plus sur l'état de santé de Cabella

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Absent lors des trois derniers matchs du LOSC en raison d'une blessure à la cuisse, Rémy Cabella a fait son retour sur les terrains lors de la victoire décroché ce dimanche par les Dogues sur la pelouse de Montpellier (3-1).

Pas de rechute pour Cabella

Mais le milieu offensif français, passeur décisif sur le premier but lillois inscrit par Jonathan David, est sorti prématurément à la 59e minute, laissant craindre une rechute. Mais selon les informations de nos confrères de La Voix du Nord, l'ancien Montpelliérain aurait été remplacé par précaution et non à cause d'une rechute.

Fabien Chorlet

Rédacteur