LOSC : on en sait plus sur la prise de bec entre Fonseca et Létang

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Samedi dernier, Foot Mercato a révélé que le coach du LOSC, Paulo Fonseca, et son président, Olivier Létang, auraient eu une prise de bec avant le match contre le Stade Rennais, qui s'est soldé sur une victoire lilloise (3-1). Le premier reprochant au second d'interférer dans son travail d'avant-match.

Podcast Men's Up Life

Cet épisode n'a pas rompu la relation entre Fonseca et Létang

Deux jours plus tard, L'Équipe a donné des précisions sur la discussion houleuse entre les deux hommes. "Le président de Lille a effectivement pris la parole devant le groupe avant le match au Roazhon Park. Il ne l'avait pas fait depuis la reprise de décembre, et a senti le besoin de faire passer ses messages à un groupe talentueux, en qui il croit, afin qu'il retrouve de la moelle après des résultats frustrants à Nice (0-1) et contre Clermont (0-0). Est-ce cet épisode qui a été à l'origine du différend ? Les deux hommes ont en tout cas été aperçus en train d'échanger ensemble à l'issue de la rencontre, et leur relation n'est pas coupée. Elle n'est pas idyllique non plus, en raison, notamment, d'un mercato trop calme au goût de Fonseca", explique le quotidien.

Coup de tonnerre ⚡



L️a une du journal L'Équipe de ce lundi 6 février pic.twitter.com/UFwYBdOIIW — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 5, 2023

Pour résumer Dans son édition du jour, le journal L'Équipe a révélé les dessous de la prise de bec entre l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, et de son président, Olivier Létang.

Fabien Chorlet

Rédacteur