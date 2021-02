LOSC : Osimhen en a encore fait une belle… à cause de Ronaldo

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Recruté l'été dernier pour 50 M€ au LOSC, Victor Osimhen est pour le moment un énorme flop pour le Napoli. Car non seulement il joue peu (9 matches sur 21) mais il marque encore moins (2 réalisations) et, surtout, il commet bourde sur bourde, ce qui a le don d'agacer profondément son colérique président, Aurelio De Laurentiis, son caractériel entraîneur, Rino Gattuso, et surtout les volcaniques tifosi du SSCN.

Un sacrilège pour les Napolitains

On se souvient qu'il y a un mois et demi, le Nigérian avait passé les fêtes au pays et qu'il en était revenu avec la Covid-19. Rien d'embarrassant, a priori. Sauf qu'une vidéo de la fête organisée pour son anniversaire (il est né un 29 décembre) avait fuité sur les réseaux sociaux et on le voyait entouré de nombreux proches, sans aucune protection ni distanciation sociale. Pour cela, il avait écopé d'une amende.

Hier soir, il était titulaire pour la réception de la Juventus Turin, battue 1-0 au stade Diego Maradona. S'il n'a pas marqué, Osimhen a tout de même bien contribué à une victoire qui a le don de mettre en joie les tifosi napolitains, qui détestent la Vieille Dame. Sauf qu'il a trouvé le moyen de tout gâcher en se faisant photographier après coup dans les vestiaires de la Juve, tout sourire aux côtés de Cristiano Ronaldo, avec qui il venait d'échanger son maillot ! Un faux pas digne de Florian Thauvin avec Kylian Mbappé lors du Trophée des champions. L'ancien Lillois devrait subir la même vague de protestations de ses supporters sur les réseaux sociaux pour ce qui est assimilé à un sacrilège…