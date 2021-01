LOSC : Osimhen se la joue Neymar et finit positif à la Covid-19 !

Pendant que Neymar attirait toute l'attention médiatique avec la grosse fête prévue dans son immense demeure de la banlieue de Rio de Janeiro pour la nouvelle année, d'autres footballeurs faisaient pareil. Avec des conséquences très négatives, que le Brésilien du PSG aurait pu connaître s'il n'avait finalement pas renoncé à célébrer le réveillon. Victor Osimhen fait partie de ces gaffeurs rattrapés par la patrouille.

Fiesta le 28, positif à la Covid le 31 décembre…

L'ancien attaquant du LOSC, désormais au Napoli, a été contrôlé à la Covid-19 à son retour en Italie. Ennuyeux. Mais ce qui l'est encore plus, c'est cette vidéo tournant sur les réseaux sociaux où on le voit en pleine fête, donné le 28 décembre en son honneur, sans masque, avec des hommes et des femmes lui mettant des billets dans le tee-shirt. Aucune protection, aucune distanciation sociale, aucun respect des règles sanitaires. Osimhen va prendre cher, de la part du SSCN comme de son entraîneur, le bulldog Gennaro Gattuso…