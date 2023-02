LOSC : le PSG, Brest, sa saison, la sélection portugaise.. Djalo s'est confié

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

La défaite à Paris et la venue de Brest

"À Paris on a fait un bon match, on méritait de gagner. A 3-2, on a continué de bien jouer, on pensait qu'on pouvait marquer un 4e but. On a un peu manqué d'expérience et on s'est fait prendre sur des transitions. Maintenant il faut passer à autre chose. On a bien travaillé cette semaine pour préparer le match contre Brest."

Ses performances

"Je pense que j'ai déjà fait beaucoup pour l'équipe mais je vais continuer. Je suis content de mes performances."

Son entente avec Fonte et Yoro

"Lenny a fait quelques erreurs mais c'est normal, il est jeune. Pour moi jouer avec Jose ou Lenny ça ne change pas grand chose. Jose a plus d'expérience mais on se parle autant qu'avec Lenny. J'essaie toujours d'aider mes collègues."

Son meilleur poste

"Je préfère jouer en défense centrale bien sûr. Quand je suis à gauche c'est un peu plus dur pour moi mais je le fais pour aider l'équipe. C'est le plus important. Depuis quatre ou cinq matches c'est Timothy Weah à gauche. Il n'est pas très fort défensivement mais je pense que ça va aller mieux. Il commence à savoir ce qu'il faut faire à ce poste là."

La sélection portugaise

"Je veux jouer pour le Portugal. Mais je suis concentré sur la fin de saison avec l'équipe. On verra ce qu'il se passera."