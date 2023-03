LOSC : Paulo Fonseca annonce une défense new look contre l'OL

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Sur Djalo, Ounas et Fonte

« La blessure de Tiago Djalo, est un grand problème pour lui et pour l’équipe. Tiago jouait très bien cette saison. Maintenant il doit penser à récupérer, j’espère que tout va bien pour lui après ce moment difficile. Adam Ounas est prêt, il s’est entraîné. Diakité et Ismaily sont blessés. Nous avons un doute concernant Jose Fonte, on ne sait pas encore s’il pourra jouer, il a un problème à l’adducteur.

Avec Yoro et Alexsandro contre Lyon

« Nous jouerons probablement avec Leny Yoro et Alexsandro en défense, ils sont très jeunes mais j’ai confiance en eux. Alexsandro a beaucoup progressé depuis qu’il est arrivé. L’exigence est forte ici, mais il est prêt à jouer, il a très bien joué contre Brest. Lyon, ce sera un match différent mais il a progressé, il s’est adapté.»

Sur l'OL

« Lyon est une grande équipe, avec beaucoup de bons joueurs, un bon entraîneur. Je ne regarde pas le classement mais la qualité de l’équipe et des joueurs. Ce sera un match difficile mais comme tous les matchs nous voulons bien jouer, dominer et gagner. J’ai dit aux joueurs qu’il sera très important de bien commencer le match. Contre des équipes comme Lyon, Paris ou Lens, c'est très difficile si nous ne commençons pas bien le match. »