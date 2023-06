LOSC : Paulo Fonseca lance la finale face à Troyes et lâche une petite phrase sur son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le point santé « A l'exception d'André (Gomes) et Tiago (Djalo), tout le monde est disponible. Adam (Ounas) et Edon (Zeghrova) sont aptes même s'ils ne sont pas prêts à démarrer la rencontre. Alan (Virginius, qui revient du Mondial U20, NDLR) est prêt pour jouer ». Sur le match décisif contre Troyes « C'est très positif d'arriver sur le dernier match avec la possibilité de finir quatrième. Mais je sais aussi que ce ne sera pas facile face à une équipe qui, pour moi, joue bien au ballon. C'est dangereux d'affronter une équipe qui joue sans pression et qui a de la qualité. On est motivé. Les joueurs ont bien travaillé cette semaine et nous voulons gagner (…) Cette semaine, il y avait une belle atmosphère de travail. Je pense qu'on a créé toutes les conditions pour avoir un bon match ». Sur les résultats en parallèle de Rennes et Monaco « Je ne veux rien savoir des autres. Je ne veux connaître les résultats des autres qu'à la fin du match... Nous avons notre destin en main. Le plus important est que notre équipe gagne le match. Je vais rester concentrer sur le match ».

Il ne veut pas faire le bilan mais se projette encore à Lille

Sur le bilan de la saison

« Quand on a commencé la saison, c'était difficile d'imaginer que le dernier match serait décisif. Même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. C'est vrai qu'on a perdu des points mais comme tout le monde... Ce qui compte, c'est que nous soyons à cette place à la dernière journée. On va lutter jusqu'à la dernière minute. Je ne veux pas faire le bilan maintenant. On parlera après le match demain ».

Sur la présence massive des supporters au Stade de l'Aube

« Les supporters ont été magnifiques contre Nantes. Je sais que nous avons beaucoup de supporters. Est-ce que ça nous met plus de pression ? Au contraire, c'est magnifique d'avoir un tel soutien ».

Sur son avenir

« Est-ce qu'on continue ensemble l'année prochaine (avec les journalistes, NDLR) ? Oui, bien sûr ! Mais je suis totalement concentré sur le prochain match pour l'instant ».

Pour résumer Paulo Fonseca a fait face à la presse pour la dernière fois de la saison avant le match entre le LOSC et Troyes ce samedi. Le Portugais a tenu à envoyer un message aux supporters et a discrètement réglé les rumeurs autour de son avenir.

