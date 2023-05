LOSC : Paulo Fonseca malade, son adjoint lance le choc face à l'OM et envoie un message au RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le point absences au LOSC

Seuls Edon Zhegrova et Tiago Djalo sont blessés, Alan Virginius est en sélection, et Jose Fonte ainsi qu'Alexsandro sont suspendus.

Sur la charnière inédite qui sera alignée

"Ils n'ont jamais joué ensemble {Bafodé Diakité et Lenny Yoro}, mais on travaille depuis le début de saison la même chose pour tout le monde. Bafoué connaît le poste depuis Toulouse, et Lenny aussi sait ce qu'il doit faire."

"Lens en C1 grâce au LOSC ? On ne fait pas notre chemin en fonction des autres"

Sur la difficulté à manoeuvrer l'OM

"C’est une équipe d’expérience qui ont des joueurs internationaux, tu as besoin de toujours être alerte. Avec peu ils peuvent faire beaucoup. Il va falloir qu’on soit rigoureux dans notre organisation défensive.Il faut qu’on impose notre jeu, il faut jouer au foot et profiter de l’intensité que vont mettre les deux équipes."

Sur le résultat de Lille qui pourrait aider le rival lensois

"On ne fait pas notre chemin en fonction des autres, on va tout faire pour gagner, on change pas notre mentalité en fonction de ce que fait Lens."