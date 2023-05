LOSC : Fonseca envoie un message fort à ses dirigeants avant Monaco

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le point médical

"Edon Zhegrova ne sera pas là dimanche, il n’est pas prêt. Tiago Djalo est toujours blessé également. Tous les autres joueurs sont disponibles."

La défaite contre Reims

"Contre Reims, nous avions plus d’espaces sur les côtés, car Reims a concentré plus de joueurs dans l’axe. Nous avons travaillé cette phase de jeu, autant à droite qu’à gauche."

Le choc contre l'AS Monaco

"Nous voulons gagner contre Monaco. Ils ont gagné le dernier match, en changeant de système. Je ne sais pas s’ils joueront comme ça dimanche, mais nous sommes prêts. Monaco est une grande équipe, ce sera difficile pour nous, mais pour eux également."

"La saison prochaine, nous aurons besoin d’une meilleure équipe, avec plus de joueurs"

La saison prochaine

"La saison prochaine sera très différente si nous jouons l’Europe ou non. Nous aurons besoin d’une meilleure équipe, avec plus de joueurs, plus d’options. C’est très différent de jouer un match par semaine ou plusieurs matchs avec la coupe d’Europe."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel du LOSC.