LOSC, PSG : Pierre Ménès a trouvé le nouveau Zlatan à Lille

Le LOSC s’est brillamment qualifié en 16es de finale de la Ligue Europa en disposant du Sparta Prague jeudi au stade Pierre-Mauroy (2-1). Il s’en est pourtant fallu de peu tant les Dogues ont ey du mal à percer le coffre-fort tchèque. Un coaching parfait de Christophe Galtier a finalement permis au LOSC de s’imposer grâce à deux réalisations de l’entrant Burak Yilmaz. Pierre Ménès a applaudi ce coup de maître sur le plan tactique.

« On a bien failli assister à un terrible hold-up et à une cruelle désillusion hier soir au Stade Pierre-Mauroy. Heureusement, le coaching du technicien lillois a fait la différence, a analysé le consultant de Canal+ sur son blog. « Galette » a fait rentrer son Zlatan en la personne du Turc Yilmaz, qui en moins d’un quart d’heure a réalisé un doublé salvateur : un but de buteur à la réception d’un centre de Weah et une jolie frappe enroulée ont offert au LOSC une victoire très méritée sur l’ensemble du match.

« C'est Maignan qui vient percuter le gardien du Sparta »

Malgré cette victoire, Ménès reste encore sur une étrangeté arbitrale. « Personnellement, je considère que le but de l’égalisation signé Plavsic d’une sensationnelle volée de trente mètres dans les arrêts de jeu était valable car à mon sens, c’est Maignan qui vient percuter le gardien du Sparta - monté sur le corner - et non l’inverse. Une décision litigieuse qui permet à un club français de se qualifier pour les 16e de finale : on ne s’appesantira donc pas sur ce fait de jeu », a-t-il conclu.