LOSC : Pierre Ménès émet de gros doutes sur Galtier et l’arbitrage à Amsterdam

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le LOSC ne verra pas les 8es de finale de la Ligue Europa. Comme à l’aller il y a huit jours, les Dogues ont été battus par une équipe de l’Ajax Amsterdam plus réaliste qu’eux (1-2). Le manque de réalisme ne peut pas tout expliquer sur cette dernière rencontre puisque plusieurs décisions arbitrales peuvent porter à confusion. Pierre Ménès met les pieds dans le plat et parle « d’un arbitrage plus que limite à plusieurs reprises. »

« Les Lillois ont vraiment livré bataille et montré leurs qualités, accréditant la thèse du non-match à l’aller, a-t-il poursuivi sur son blog. Ils regretteront longtemps le penalty très litigieux du match aller et, plus globalement, leur gestion des fins de matchs, puisqu’ils auront encaissé trois des quatre buts marqués par l’Ajax dans les cinq dernières minutes des deux rencontres. »

« Galtier n’a pas forcément aligné son meilleur onze »

Aussi, le consultant de Canal+ s’est livré sur les doutes de turnover orchestrés par Christophe Galtier, accusé d’avoir fait tourner hier pour privilégier la Ligue 1 dès dimanche contre le RC Strasbourg (17h05). « Les absences d’André et de Yilmaz auront été préjudiciables au collectif lillois, a-t-il observé. Après, on ne m’enlèvera pas de l’idée que, même si elle était très compétitive et portée sur l’offensive, Galtier n’a pas forcément aligné son meilleur onze hier soir, en laissant notamment plusieurs titulaires habituels comme Fonte (légèrement touché), André et David sur le banc. C’est un peu dommage mais vu la position du LOSC en championnat, c’est un choix qu’on peut comprendre… »