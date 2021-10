LOSC : Pierre Ménès fracasse les Dogues après la défaite à Clermont (0-1)

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Sur sa nouvelle plate-forme Pierrot le foot, Pierre Ménès est revenu sur la défaite du LOSC samedi à Clermont (0-1) et il n'a pas franchement été tendre avec le Champion de France. S'il a trouvé les Auvergnats « épatants », le consultant se refuse à être aussi élogieux avec les Dogues.

« Une bouillie de football sans envie »

Ménès accuse les hommes de Jocelyn Gourvennec d'avoir servi « une bouillie de football sans envie et surtout avec une pauvreté offensive rare à ce niveau ». Et l'ancien journaliste de L'Equipe et du CFC ne veut pas se cacher seulement derrière les absents :

« Alors c’est vrai que Yilmaz suspendu et David qui revenait de son périple international manquaient à l’appel mais ce n’est pas une raison suffisante pour voir Weah, Ikoné et Bamba nous offrir une copie d’une telle indigence. La victoire clermontoise – la troisième depuis le début de la saison – est donc parfaitement méritée et c’est à chaque fois un plaisir de voir évoluer cette équipe ».