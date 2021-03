LOSC : Pierre Ménès met la pression sur plusieurs cadres avant le PSG

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Même les supporters du Nîmes Olympique ont dû se pincer pour y croire. Les Crocos ont réussi le petit exploit de faire chuter le LOSC hier au stade Pierre-Mauroy et, qui plus est, de très belle manière (2-1) !

Avec cette victoire surprise, le club gardois sort provisoirement de la zone rouge pour retrouver une place de barragiste devant le FC Nantes et le Dijon FCO. Du côté du LOSC, c’est un peu la soupe à la grimace avec une place de dauphin du PSG en raison d’un goal average défavorable (+31 contre +46). En n’omettant pas d’apostropher quelques cadres des Dogues, Pierre Ménès s’est penché sur la contre-performance du LOSC en se projetant sur le choc début avril contre le PSG.

« Yazici est aux abonnés absents »

« Nîmes a réussi l’exploit de l’emporter chez le leader, une victoire assez méritée puisqu’ils ont fait chuter des Lillois qui connaissent des problèmes offensifs depuis un certain temps maintenant, a-t-il analysé sur son blog. Yilmaz revient d’une longue blessure, Yazici est aux abonnés absents, Ikoné est blessé, Bamba, Weah et David n’ont pas pesé sur le match… C’est quand même une saison assez bizarre, où Paris perd à la maison contre le 19e et Lille fait de même la semaine suivante. Malgré ses sept revers, le PSG a donc récupéré le fauteuil de leader, avec un match dans quinze jours face à Lille qui pourrait lui permettre de prendre une option intéressante. »