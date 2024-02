LOSC : pourquoi le match face au Stade Rennais est immanquable

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Sur le papier, la rencontre promet déjà d'être belle. Entre un LOSC aux ambitions claires quant à la fin de saison, avec une place espérée dans les trois premiers, et un Stade Rennais qui n'en finit plus de gagner et qui reste sur 6 victoires de rang en Ligue 1.

Hazard en guest de la rencontre

Il y aura donc de l'enjeu, et du jeu, à Pierre-Mauroy le dimanche 10 mars prochain. Ainsi qu'un avant-match pour le moins particulier puisque le club lillois a eu la bonne idée de choisir cette rencontre pour célébrer l'un de ses glorieux anciens, Eden Hazard. L'ancien de Chelsea, et du Real Madrid, sera honoré par ses ex-supporters et, on l'imagine, donnera le coup d'envoi.

Sympa.

Il nous a fait rêver, il a rayonné, il nous a même émerveillés. Ici au LOSC, personne ne l’a oublié. Aujourd’hui, c’est à nous, Lillois, de le remercier ❤️



Dimanche 10 mars, en marge de la rencontre LOSC-Stade Rennais, Eden Hazard sera à la fête ! 🥳⤵️ — LOSC (@losclive) February 20, 2024

Podcast Men's Up Life