LOSC – PSG (0-0) : Des Dogues trop frileux malgré eux ?

0-0. Le choc entre le LOSC et le PSG hier n'a pas tenu toutes ses promesses. Il n'y a eu ni vainqueur ni but et la frilosité des Dogues a été décryptée sur le plateau de L'Equipe du Soir. Mais selon les intervenants, pas de quoi blâmer Christophe Galtier et ses joueurs...

Alonzo : « Paris a été très bon »

« Paris a été très bon. C'est pour ça qu'on n'a pas pu voir le Lille des autres matches. Les Lillois étaient trop gênés dans leurs sorties de balle », a commenté Jérôme Alonzo. Ikoné et Bamba n'ont pas touché un ballon mais Paris y est pour beaucoup », a ajouté Didier Roustan. Et à Régis Brouard de conclure : « On pouvait penser que Lille aurait les moyens de bousculer Paris mais ça n'a pas été le cas car le PSG a été très bon. Ils n'ont concédé que deux ou trois situations mais c'est tout. »