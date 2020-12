LOSC - PSG (0-0) : Galtier tire la sonnette d'alarme concernant la fatigue de ses joueurs

Après le match nul concédé face au PSG (0-0), Christophe Galtier a pointé le manque de fraicheur de son équipe : "Paris a réussi à nous étouffer. Ils ont exercé un bon contre-pressing. Ils ont eu une grosse domination. On a souffert. On a manqué de profondeur. On a manqué de solidité quand on avait le ballon. Les équipes sont fatiguées sur un plan physique. Paris finit le match avec 3 blessés. Il reste encore un match. Mon équipe a manqué de fraicheur sur les ressorties de balles. Paris a fait un gros match. On prend un point, on peut s'en satisfaire. On ne prend pas de but. Dans un calendrier très chargé, c'est difficile pour tout le monde."

Pour le coach des Dogues, ses joueurs étaient incapables de faire plus : "On essayait de couper les relations avec le milieu de terrain, notamment avec Verratti. Malheureusement, on a manqué d'impact pour gagner les duels. Physiquement, on a manqué d'énergie. Quand on récupérait le ballon, Paris a bien pressé. On n'a pas été bon, mais le mérite en revient aux Parisiens."

Sur la place de leader, après 16 journées de championnat, Galtier veut garder la tête froide : "On est en tête, mais Marseille a des matches en retard. Les joueurs restent focus sur les matches. La période a été agitée avec un nouveau propriétaire et un nouveau président. Ave des matches tous les trois jours, les joueurs sont restés sur les matches. J'ai beaucoup échangé avec Olivier Létang depuis quelques jours. L'adversaire était de qualité ce soir. Dans 3 jours, nous serons à Montpellier. Il faudra être performant."