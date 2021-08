LOSC - PSG (1-0) : le beau message de Gourvennec à Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Pour son premier match officiel sur le banc du LOSC, Jocelyn Gourvennec a remporté ce dimanche le Trophée des Champions en s'imposant face au Paris Saint-Germain (1-0).

Dédiant ce titre également à Christophe Galtier, le nouvel entraîneur des Dogues a rendu hommage au travail de son prédécesseur, parti lui à l'OGC Nice. "Je partage ce titre avec Christophe Galtier parce qu'il a fait un travail remarquable l'an dernier", a confié Jocelyn Gourvennec au micro d'Amazon Prime Video juste après la rencontre.

WE ARE THE CHAMPIONS (AGAINNNNNN) 🔥🏆#LOSCPSG #TDC2021 pic.twitter.com/tkZ5vPHzvS