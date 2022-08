LOSC - PSG : à la pause, Paris explose déjà des records !

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

On s'en souviendra. Déjà. Parce que le PSG, qui ne fait pas grand chose comme tout le monde, est une nouvelle fois en train d'impressionner son monde. 4-0 à la pause, et un premier but inscrit au coup d'envoi par Kylian Mbappé après, tenez-vous bien, 8 secondes de jeu ! A noter que Mbappé égale Michel Rio, buteur en huit secondes avec Caen contre Cannes en Ligue 1, en 1992...

C'est Lionel Messi, qui s'est chargé de faire le break à la 28e minute, qui d'un tir du pied droit sur un centre de Nuno Mendes, démontrait la domination des Parisiens. Hakimi, à la 39e minute, puis Neymar, à la 43e, se chargeaient d'alourdir le score.

Le PSG semble injouable, et le LOSC a encore 45 minutes à tenir...