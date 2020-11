LOSC, PSG : Cristiano - Messi c'est fini, place à Mbappé... Campos envoie du lourd !

S'il ne donne plus signe de vie du côté du LOSC où il a demandé à Gérard Lopez de le libérer de son contrat, Luis Campos est toujours bel et bien présent sur la scène médiatique. Passé par le Real Madrid ou encore l'AS Monaco dans sa riche carrière de chasseur de tête, le Portugais a vu éclore Kylian Mbappé (PSG) sur le Rocher... Et il a déjà écrit la suite de l'histoire pour le Champion du Monde français.

Mbappé promis à cinq ou six Ballons d'Or

Au micro de Téléfoot, le patron de la société Scoutly a livré sa prophétie concernant le Ballon d'Or et prédit un enchaînement de titres pour la star parisienne : «Cristiano (Ronaldo) et Messi, ils ont terminé. Et je pense que c'est l'opportunité pour Kylian, très jeune déjà, de prendre vite le chemin du Ballon d'Or. Et le rester pendant 5-6 ans. Je pense que ça peut facilement arriver».

Rappelons que sur l'année 2020, marquée par la crise du Covid-19, il n'y aura exceptionnellement pas de Ballon d'Or attribué. Un coup dur pour Robert Lewandowski, auteur d'une immense saison avec le Bayern Munich.