LOSC, PSG, FC Nantes : entre Blanc et Ranieri, l’après Galtier s’accélère à Lille !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Olivier Létang aura bientôt perdu son bras de fer au sujet de Christophe Galtier. Si rien n’est encore signé, l’entraîneur du LOSC devrait rejoindre d’ici peu l’OGC Nice contre une indemnité qui reste à fixer entre les deux clubs. Afin de ne pas rester le bec dans l’eau à la reprise, fixée la semaine prochaine, le président des Dogues est intéressé par deux coaches prestigieux : Claudio Ranieri et Laurent Blanc.

« Si Christophe Galtier part (Nice lui propose un contrat de 3 ans), Lille ouvrira des discussions avec Claudio Ranieri », confirme Nicolo Schira sur Twitter. L’ancien entraîneur du FC Nantes, libre après son départ de la Sampdoria Gênes en fin de saison, est suivi de très près par Blanc.

Blanc se rapproche de la région lilloise

Si l’ex coach du PSG partait de plus loin de par son expérience à Al Rayyan, son nom serait revenu en force récemment du côté de Luchin. Et pour cause, le champion du monde 98 se serait rapproché géographiquement de Lille ! « Blanc au LOSC, cela pourrait devenir de plus en plus crédible, assure l’ancien journaliste de RMC Sport Lucas Obin. Licence de golf et achat d’une maison dans la campagne lilloise auraient été enregistrés pour l’ancien entraîneur du PSG. »

Laurent #Blanc au @losclive, cela pourrait devenir de plus en plus crédible. Licence de golf et achat d’une maison dans la campagne lilloise auraient été enregistrés pour l’ancien entraîneur du @PSG_inside. — Lucas Obin (@Lucas_Obin) June 26, 2021