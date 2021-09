LOSC, PSG : l'Italie se sert de Maignan pour se moquer de Donnarumma

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

C'est peu dire que Mike Maignan fait déjà l'unanimité à Milan. Déjà, l'ancien Lillois a eu la chance de passer après un Gianluigi Donnarumma certes très talentueux mais dont les caprices financiers avaient fini par lasser dirigeants et tifosi. Ensuite, l'ancien gardien du LOSC réalise des prestations superbes, comme hier à Anfield où, malgré la défaite (2-3), il a réalisé des arrêts époustouflants, notamment sur un pénalty de Mohamed Salah au quart d'heure, juste après l'ouverture du score des Reds. Si le Milan a pu miraculeusement mener à la pause (2-1), c'est en partie grâce à lui.

La Gazzetta dello Sport a consacré un encadré à la performance du Français, qu'elle a intitulé "Maignan stoppeur de penalties, le Milan a trouvé un vrai numéro un". En plus de tous les compliments que l'ancien Dogue mérite, on y trouve un petit tacle à l'attention de Donnarumma : "Des soirées comme celle d'hier contribueront à rendre Maignan toujours plus populaire dans le vestiaire. Non pas que ce soit facile, au contraire. Demandez à Donnarumma : lui a voulu aller au PSG pour remporter la Champions League dont il rêve depuis toujours, mais pour le moment, c'est à son tour de regarder Navas depuis le banc".

