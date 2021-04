LOSC, PSG, OL : Galtier a pris un risque qui pourrait gâcher la fin de saison des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Xeka n’était pas sur la feuille de match entre le PSG et le LOSC samedi (0-1). Christophe Galtier a expliqué après la rencontre qu’il s’était passé des services de son milieu portugais pour une attitude « inappropriée et déplacée » après l'entraînement de vendredi.

Les raisons de la mise à l’écart de Xeka semblent donc fondées et appartiennent à l’entraîneur du LOSC, le mieux placé pour prendre de jugements au sein de son propre groupe. Il n’empêche que ce choix fort alors que les contrariétés ne manquent dans la dernière ligne droite de la saison des Dogues. Alors que Zeki Çelik et Yusuf Yazici sont écartés à cause de leur positivité au Covid, Jonathan david est blessé à la cheville et sera absent vendredi contre le FC Metz en ouveture de la 32e journée de L1 (21h).

Galtier a frappé fort en écartant le précieux Xeka

La décision d’écarter Xeka pourrait impacter le vestiaire lillois, où il « est un joueur important et un recours précieux en défense centrale » dixit L’Équipe. « En se privant de Xeka, Galtier a pris un risque au nom du collectif, un principe qu'il a rabâché à ses joueurs toute la semaine et dont il ne pouvait se départir à la veille du match », poursuit le quotidien sportif. En résumé, le coach du LOSC ne pouvait pas prendre le risque de laisser passer un tel écart au sein de son vestiaire, quitte à déséquilibrer celui-ci en vue des échéances cruciales de la fin de saison.