LOSC, PSG, OL : un handicap paralysant pour Galtier dans la course au titre ?

Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le LOSC commence à lâcher du lest et a vu le PSG revenir sur ses talons en tête du classement de L1 ce week-end suite à sa victoire spectaculaire à Lyon (4-2). Auparavant, les Dogues s’étaient pris les pieds dans le tapis au stade Pierre-Mauroy face au Nîmes Olympique le plus logiquement du monde (1-2). C’est bien cela qui peut inquiéter Christophe Galtier, qui a néanmoins promis deux semaines studieuses pendant la trêve internationale.

En attendant, L’Équipe s’est penché sur les raisons de cet échec cuisant en pointant un domaine défaillant à l’heure actuelle au LOSC : les avant-matches. « L'entraîneur lillois a tout tenté pour changer le cours du match mais il n'a pas su régler le problème de son équipe à domicile contre des équipes de bas de tableau, explique le quotidien sportif. C'est dans l'approche et la préparation du match que cela semble coincer, plus que dans sa composition d'équipe ou ses changements. »

Le LOSC a RDV avec le PSG début avril

L’ancien coach de l’ASSE sait donc ce qu’il lui reste à faire avant de retrouver le PSG début avril lors du choc au sommet de la 31e journée de L1.