LOSC, PSG, OL : un souvenir de l'ASSE sacre Christophe Galtier

Tel que c'est parti, la course au titre sera indécise jusqu'au bout. Le LOSC a réalisé un très gros coup la semaine dernière à Lyon (3-2) et, même s'il vient d'être dépassé par le PSG, vainqueur de Lens, ce ne pourrait être que momentané puisque les Dogues reçoivent l'OGC Nice ce soir. Pour Ouest-France, Alain Perrin, dont Christophe Galtier a été l'adjoint à Sochaux, Lyon et Saint-Etienne, s'est exprimé sur cette belle fin de saison.

"Paris peut tout perdre en une semaine"

"Pour Lille, j’y crois depuis le début des matchs retour. Déjà parce que j’apprécie Christophe Galtier, mais aussi parce qu’au fur et à mesure de la saison, c’est devenu un scénario crédible. Les Lillois ont leur destin entre les mains. En hiver, les gros clubs peuvent perdre des points mais dans le sprint final, c’est rare."

"Paris peut tout perdre en une semaine. Ça ne serait pas le premier club à qui cela arrive. Regardez Lyon… Il y a une semaine, le club était en demi-finale de Coupe de France contre Monaco et recevait Lille en Ligue 1… Les choses vont très vite en fin de saison. Un match et tout peut basculer."