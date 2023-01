LOSC, PSG, OM : Cabella met Messi, Neymar, Sanchez et Ünder à l'amende

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Le site Opta s'est amusé à calculer la moyenne de passes aboutissant à une occasion de chaque joueur évoluant parmi les cinq grands championnats. On pourrait penser que Kevin De Bruyne (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid), Lionel Messi et Neymar (PSG) ou encore Alexis Sanchez ou Cengiz Ünder (OM) figureraient en bonne position. Mais non. Sur le podium, on ne trouve que des joueurs issus de clubs ne jouant pas les premiers rôles dans leurs championnats respectifs.

Le premier est un nom bien connu en L1, Armand Laurienté. L'ancien Lorientais, spécialiste des coups francs, fait aujourd'hui les beaux jours de Sassuolo. En deuxième position, Iago Aspas (Celta Vigo). Et en 3e, on trouve Rémy Cabella. Le meneur de jeu lillois tourne à 2,65 occasions crées par match. Ce qui situe son importante dans le collectif de Paulo Fonseca.