LOSC, PSG : Renato Sanches dément une drôle de rumeur à son sujet

Prêté à l'AS Roma par le PSG cet été, Renato Sanches n'a pas abandonné la poisse qui lui colle aux muscles en France. Le milieu portugais de 26 ans n'a joué que 4 des 15 matches des Giallorossi en Serie A en raison de blessures à répétition. Comme à Paris, comme à Lille, comme à Munich, etc. Une poisse qui interpelle et qui l'aurait poussé, selon une rumeur, à faire appel à un sorcier pour y mettre un terme. Une rumeur née d'une conversation entre Sanches et son ancien partenaire lillois Jonathan Ikoné lors de Roma-Fiorentina (1-1) durant laquelle il a fait une blague...

Mis au courant, l'intéressé a apporté un démenti sur X : « Je n'ai jamais dit que j'étais allé voir une sorcière, j'avais une bonne conversation avec mon ancien coéquipier. Nous avons échangé plusieurs sujets de conversation car nous avons toujours eu une bonne relation, et ce que j'ai dit, c'est peut-être que quelqu'un m'a fait une malédiction ou quelque chose comme ça... ».

I never said I went to a witch, I was having a good conversation with my former teammate. We exchanged several topics of conversation because we always had a good relationship, and what I said was maybe someone made me some curse or something like that ... https://t.co/8nutPWisC1