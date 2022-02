LOSC, PSG : Yilmaz et Messi bataillent pour un titre peu envieux

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Auteur de « seulement » 4 buts en 22 matchs et 1651 minutes jouées cette saison, Burak Yilmaz (36 ans) est très loin de ses standards de sa première saison en France avec le LOSC. Une nouvelle statistique, mise en avant par Fotmob, situe la difficulté face au but du « Kral ».

En effet, au ratio pourcentage de buts marqués par tirs réalisées et occasions nettes manquées par match, l'ancien attaquant de Besiktas est l'un des joueurs les plus maladroits de Ligue 1. Parmi les grands attaquants du championnat de France, Yilmaz est l'un des deux seuls à afficher un total inférieur à 8% de buts marqués par tirs réalisés.

L'autre joueur dans cette situation n'était autre que … Lionel Messi (PSG), lequel n'affichait que 2 buts mais beaucoup plus de passes décisives (8) tout en ayant joué beaucoup moins (15 matchs pour 1162 minutes) au moment de la statistique (avant les matchs de la 26e journée de L1). Un gros camouflet.

? Finition des joueurs de Ligue 1



• Visuel basé sur les buts par tirs et les occasions nettes manquées



Plus le joueur est en haut à gauche, plus sa finition est chirurgicale ?



Plus il est en bas à droite, plus il a du mal dans sa finition globale ❌



?Source : Fotmob pic.twitter.com/RnITpa0RUP