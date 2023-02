LOSC, RC Lens : Chevalier lance le derby et soutient Fonseca

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Mené d'entrée de jeu, comme trop souvent ces dernières semaines, le LOSC a trouvé les ressources pour renverser le Stade Brestois (3-1) hier à Pierre-Mauroy. Ça été chaud sur la fin, ce qui a notamment valu à Paulo Fonseca de se faire expulser. Pour Lucas Chevalier, c'est la preuve que tout le monde est impliqué, même son entraîneur : "Ça avait déjà chauffé avant le match, a-t-il expliqué au Petit Lillois. Mais le moment où je mets une grosse chandelle et que je vois Rémy Cabella se faire pousser. Ça part, et ainsi de suite. Ça montre l’implication. Ça fait partie du foot. Je sais que les gens ne veulent pas voir ça. Mais le foot, ça reste du foot. On est énervé, on doit se contrôler. Mais ça montre qu’on est là, qu’on ne se laisse pas faire et qu’on est le LOSC. Ça montre qu’il (Paulo Fonseca) est concerné, qu’il est à fond. Il y a le terrain mais aussi ce qu’on montre à côté. On sait que ça peut chauffer mais on sera là".

Le jeune gardien lillois en a profité pour évoquer le derby de la semaine prochaine : "Je vais passer le week-end à penser un peu à autre chose, savourer un peu la victoire, et lundi, on va se mettre en mode derby, a-t-il déclaré à La Voix du Nord. À l’aller, que ce soit pour moi ou pour l’équipe, c’était magnifique ! Mais c’est une nouvelle histoire. On va essayer de faire la même chose qu'à l'aller. C'est un derby, c'est avant tout pour les supporters, j'espère que ça se passera bien"