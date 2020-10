LOSC – RC Lens : Galtier prépare un retour surprise pour le derby !

Si le RC Lens va devoir se passer de plusieurs de ses cadres (Fofana et Ganago) notamment pour son derby du Nord face au LOSC, du côté des Dogues on fait tout pour récupérer un maximum de joueurs... Et notamment José Fonte, contrôlé positif à la Covid-19 le 5 octobre dernier et qui aurait techniquement dû observer une mise à l'écart d'une quinzaine de jours.

Le LOSC espère l'aval de la Commission Covid pour Fonte

Selon La Voix du Nord, Lille a une idée en tête derrière son international portugais, immédiatement isolé suite à son test PCR mais qui s'avère être un cas totalement asymptomatique. Depuis quelques jours, Fonte s'entretient seul du côté du domaine de Luchin où un vestiaire individuel a été mis à sa disposition.

Pour être autorisé à jouer dimanche au stade Pierre-Mauroy et pouvoir s'entraîner à nouveau avec ses coéquipiers avant le 15e jour, José Fonte doit passer des examens cardiques mais également avoir l'aval de la commission Covid-19 de la LFP. « Si José Fonte s'entraîne avec ses partenaires demain, il aura de fortes chances d'être aligné dimanche. Dans le cas contraire, on pourrait assister au retour d'Adama Soumaoro », peut-on lire dans le quotidien.